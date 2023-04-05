У самолета Utair в ЯНАО треснуло стекло

В аэропорту Утренний в ЯНАО у самолета авиакомпании Utair треснуло стекло второго пилота. Из-за этого воздушное судно отстранили от полетов. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

Фото: ura.ru ura.ru

«Аэропорт Утренний. После заруливания на место стоянки произошло растрескивание обогреваемого не силового слоя стекла второго пилота. Воздушное судно от полетов отстранено. Рейс ЮЭ9722 Сабетта — Утренний. Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — говорится в публикации.

Агентство направило официальный запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был.