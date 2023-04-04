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20 минут назад

Двое жителей Свердловской области арестованы за госизмену в форме шпионажа для Украины

ТАСС

Оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье "госизмена", сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Свердловской области во вторник.

"Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

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Там уточнили, что супруги, которые были задержаны в результате спецоперации, передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России в условиях проведения специальной военной операции. При обыске по месту жительства подозреваемых изъяты "предметы шпионской деятельности". Следствие продолжается, добавили в пресс-службе.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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