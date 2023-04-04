Ответственность за теракт в Петербурге взяли на себя убийцы Дугиной

Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия». Об этом сообщает RT.

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Они утверждают, что устроили теракт, направленный лично против военкора Владлена Татарского. По их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами.

Диверсанты из этой группировки подозреваются в причастности к другому громкому преступлению — убийству журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

Взрыв в кафе, где проходил творческий вечер Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), произошел вечером 2 апреля. Журналист погиб на месте, число пострадавших достигло 42. По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую ему подарили за несколько минут до взрыва.