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1 час назад

Школьник нашел сумку с деньгами и медалями в Тульской области

Илья Родин

В городе Щекино (Тульская область) школьник Тимир Бахтиеров обнаружил на дереве сумку. В ней находились медали и 200 тыс.рублей крупными купюрами, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Школьник нашел сумку с деньгами и медалями в Тульской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сумка была обнаружена вблизи жилого дома №44 по улице Ленина. В ней находились молитвослов, медали «За отвагу», «За взятие Соледара» и «Железный Черный крест Вагнера».

По данным газеты, 9-летний мальчик рассказал о находке проходившей мимо горожанке. Женщина позвонила в полицию.

В настоящее время правоохранители ведут розыск бойца, потерявшего награды и деньги с тем, чтобы вернуть ему находку.

Уточняется, что полицейские поблагодарили Тимира за честность. При этом они напомнили, что не следует прикасаться к бесхозным предметам. При их обнаружении необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Происшествия,Коммерсант,
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