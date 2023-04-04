Школьник нашел сумку с деньгами и медалями в Тульской области

В городе Щекино (Тульская область) школьник Тимир Бахтиеров обнаружил на дереве сумку. В ней находились медали и 200 тыс.рублей крупными купюрами, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что сумка была обнаружена вблизи жилого дома №44 по улице Ленина. В ней находились молитвослов, медали «За отвагу», «За взятие Соледара» и «Железный Черный крест Вагнера».

По данным газеты, 9-летний мальчик рассказал о находке проходившей мимо горожанке. Женщина позвонила в полицию.

В настоящее время правоохранители ведут розыск бойца, потерявшего награды и деньги с тем, чтобы вернуть ему находку.