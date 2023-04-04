Школьник за деньги сжигал авто, на которые клеил букву Z

В Набережных Челнах задержан 15-летний подросток, который за деньги поджигал автомобили с символикой в поддержку СВО, но наклейки на автомобили он клеил сам, передает Telegram-канал Mash Iptash. Неизвестные платили ему по 20 тысяч рублей за каждый сгоревший автомобиль сторонника спецоперации. Искать подходящие авто он не хотел и просто распечатал стикеры с литерой Z. Один из пострадавших рассказал, что на преступление у школьника уходило примерно полчаса.