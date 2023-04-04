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22 минуты назад

Школьник в Татарстане за деньги сжигал авто, на которые клеил букву Z

News.ru

В Набережных Челнах задержан 15-летний подросток, который за деньги поджигал автомобили с символикой в поддержку СВО, но наклейки на автомобили он клеил сам, передает Telegram-канал Mash Iptash. Неизвестные платили ему по 20 тысяч рублей за каждый сгоревший автомобиль сторонника спецоперации. Искать подходящие авто он не хотел и просто распечатал стикеры с литерой Z. Один из пострадавших рассказал, что на преступление у школьника уходило примерно полчаса.

Школьник за деньги сжигал авто, на которые клеил букву Z
Фото: News.ruNews.ru

Судя по камерам, он полчаса вокруг машины кружил, клеил наклейки, обливал, потом поджигал. Пламя вокруг появилось и он в сторону парка утек бегом, — говорит владелец сгоревшего авто.

Известно, что в помощниках у подростка был младший 13-летний товарищ. Заказчики требовали от них фотоотчеты о поджогах, за которые и платили деньги.

Подросток теперь находится под контролем прокуратуры. Решается вопрос о компенсации для владельцев пострадавших машин.

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