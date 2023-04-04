Школьник за деньги сжигал авто, на которые клеил букву Z

В Набережных Челнах задержан 15-летний подросток, который за деньги поджигал автомобили с символикой в поддержку СВО, но наклейки на автомобили он клеил сам, передает Telegram-канал Mash Iptash. Неизвестные платили ему по 20 тысяч рублей за каждый сгоревший автомобиль сторонника спецоперации. Искать подходящие авто он не хотел и просто распечатал стикеры с литерой Z. Один из пострадавших рассказал, что на преступление у школьника уходило примерно полчаса.
Судя по камерам, он полчаса вокруг машины кружил, клеил наклейки, обливал, потом поджигал. Пламя вокруг появилось и он в сторону парка утек бегом, — говорит владелец сгоревшего авто.
Известно, что в помощниках у подростка был младший 13-летний товарищ. Заказчики требовали от них фотоотчеты о поджогах, за которые и платили деньги.
Подросток теперь находится под контролем прокуратуры. Решается вопрос о компенсации для владельцев пострадавших машин.