В Казани загорелось кафе

ГУМЧС России по Татарстану сообщает , что в Казани произошёл пожар в кафе «Шаурма».

Уточняется, что пожар распространился на территорию в 50 квадратных метров и уже был локализован.

«В 18.22 4 апреля поступило сообщение о пожаре в павильоне быстрого питания (кафе "Шаурма") по улице Даурская, 37, пристроенном к магазину "Пятерочка" (под одной кровлей)», – сообщило ведомство.

Согласно имеющейся информации, к прибытию пожарных огонь перекинулся на кровлю кафе. К 19.01 было локализовано открытое горение, началась проливка, а также разбор сгоревшего помещения. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что посетители и сотрудники кафе успели эвакуироваться.