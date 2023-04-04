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31 минуту назад

В Казани загорелось кафе

Елена Прошина

ГУМЧС России по Татарстану сообщает, что в Казани произошёл пожар в кафе «Шаурма».

В Казани загорелось кафе
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Уточняется, что пожар распространился на территорию в 50 квадратных метров и уже был локализован.

«В 18.22 4 апреля поступило сообщение о пожаре в павильоне быстрого питания (кафе "Шаурма") по улице Даурская, 37, пристроенном к магазину "Пятерочка" (под одной кровлей)», – сообщило ведомство.

Согласно имеющейся информации, к прибытию пожарных огонь перекинулся на кровлю кафе. К 19.01 было локализовано открытое горение, началась проливка, а также разбор сгоревшего помещения. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что посетители и сотрудники кафе успели эвакуироваться.

Ранее крупный пожар произошёл в столице республики Бангладеш.

Происшествия,МЧС России,
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