ФСБ выявила ячейку запрещенного движения АУЕ в российской колонии

В Чувашии следователи ФСБ выявили ячейку запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в исправительной колонии № 9 (ИК-9). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

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По данным спецслужбы, ячейку создал 38-летний заключенный. Мужчина вовлек в движение других осужденных. Внутри группы существовала строгая иерархия, участники подчинялись «воровскому закону» и добывали деньги для финансирования ячейки. Ее создатель определил способы нелегальной связи между приверженцами движения.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 282 («Организация деятельности экстремисткой организации»).