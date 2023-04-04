Суд отправил Дарью Трепову под арест до 2 июня 2023 года

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемой в теракте Дарье Треповой в виде заключения под стражу на срок до 2 июня 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня», – огласила решение судья.

Трепова обвиняется в совершении теракта, в ходе которого был убит военкор Владлен Татарский и пострадало ещё 32 человека. Как считает следствие, обвиняемая «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины» передала погибшему бюст со взрывным устройством внутри, когда тот выступал с лекцией в кафе Санкт-Петербурга.