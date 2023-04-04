Московский суд закрыл от слушателей заседание об аресте Треповой

Басманный суд Москвы закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое решение судья вынес по ходатайству следователя. По мнению последнего, заседание должно состояться в закрытом режиме, чтобы гласный процесс «не нарушал неприкосновенность частной жизни». При этом защита Треповой просила отклонить это решение.