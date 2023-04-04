Московский суд закрыл от слушателей заседание об аресте Треповой

Басманный суд Москвы закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое решение судья вынес по ходатайству следователя. По мнению последнего, заседание должно состояться в закрытом режиме, чтобы гласный процесс «не нарушал неприкосновенность частной жизни». При этом защита Треповой просила отклонить это решение.
Напомним, что в Басманном суде Москвы проходит заседание об аресте подозреваемой в теракте Дарьи Треповой. Её обвиняют в организации взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский.