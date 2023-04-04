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53 минуты назад

Московский суд закрыл от слушателей заседание об аресте Треповой

Елена Прошина

Басманный суд Москвы закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Московский суд закрыл от слушателей заседание об аресте Треповой
Фото: ТАССТАСС

Такое решение судья вынес по ходатайству следователя. По мнению последнего, заседание должно состояться в закрытом режиме, чтобы гласный процесс «не нарушал неприкосновенность частной жизни». При этом защита Треповой просила отклонить это решение.

Напомним, что в Басманном суде Москвы проходит заседание об аресте подозреваемой в теракте Дарьи Треповой. Её обвиняют в организации взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

Происшествия,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Горячая новость,
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