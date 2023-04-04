Истощенного ребенка нашли в заваленной мусором квартире в Москве

Истощенного первоклассника нашли в квартире, заваленной мусором, расположенной на улице Сталеваров на востоке Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Собеседник телеканала пояснил, что семилетний мальчик проживал в квартире вместе с матерью в антисанитарных условиях. Он отметил, что сотрудники опеки забеспокоились, когда жительница столицы долго не открывала им дверь.

«Не исключено, что у нее проблемы с психикой. Мальчик воспитывался без отца», — сказал источник.

Представители органов опеки забрали ребенка. Первоклассник выглядел неопрятным, кроме того, у него выявили истощение.

В столичной прокуратуре подтвердили случившееся. По данным в Telegram-канале ведомства, мальчик был госпитализирован.