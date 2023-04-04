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1 час назад

Истощенного первоклассника нашли в заваленной мусором квартире в Москве

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Истощенного первоклассника нашли в квартире, заваленной мусором, расположенной на улице Сталеваров на востоке Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Истощенного ребенка нашли в заваленной мусором квартире в Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседник телеканала пояснил, что семилетний мальчик проживал в квартире вместе с матерью в антисанитарных условиях. Он отметил, что сотрудники опеки забеспокоились, когда жительница столицы долго не открывала им дверь.

«Не исключено, что у нее проблемы с психикой. Мальчик воспитывался без отца», — сказал источник.

Представители органов опеки забрали ребенка. Первоклассник выглядел неопрятным, кроме того, у него выявили истощение.

В столичной прокуратуре подтвердили случившееся. По данным в Telegram-канале ведомства, мальчик был госпитализирован.

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20 февраля сообщалось, что в башкирском городе Белорецке сотрудники полиции нашли в квартире, превращенной в свалку, питавшегося приправами десятилетнего ребенка. Мальчика изъяли из семьи и поместили в приют.

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