$79.36+1.4186.72+2.10
16 минут назад

В столице Бангладеш произошел крупный пожар

Илья Родин

В столице республики Бангладеш Дакке 48 пожарных бригад были задействованы в тушении крупного рыночного комплекса. По предварительным данным, при инциденте пострадали 11 человек, пишет The Guardian.

Отмечается, что пожар начался на вещевом рынке Бонго Базар, а затем перекинулся на другие рынки, расположенные по соседству. В результате, популярный рынок одежды сгорел полностью, три соседних также серьезно пострадали.

Уточняется, что на территории сгоревшего комплекса располагалось порядка трех тысяч небольших частных магазинов.

Работы по тушению осложнялись нехваткой воды, а также тем, что владельцы торговых точек пытались спасти свои товары и мешали пожарным расчетам.

Уточняется, что причиной пожара могло быть как нарушение техники безопасности, так и намеренный поджог одного из магазинов.

«Около 600 пожарных работали над тем, чтобы взять огонь под контроль», - рассказал представитель пожарной охраны Ракибул Ислам

Напомним, что на рынке продавались как товары местных производителей, так и модных западных брендов.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий