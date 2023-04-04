В столице Бангладеш произошел крупный пожар

В столице республики Бангладеш Дакке 48 пожарных бригад были задействованы в тушении крупного рыночного комплекса. По предварительным данным, при инциденте пострадали 11 человек, пишет The Guardian.

Отмечается, что пожар начался на вещевом рынке Бонго Базар, а затем перекинулся на другие рынки, расположенные по соседству. В результате, популярный рынок одежды сгорел полностью, три соседних также серьезно пострадали.

Уточняется, что на территории сгоревшего комплекса располагалось порядка трех тысяч небольших частных магазинов.

Работы по тушению осложнялись нехваткой воды, а также тем, что владельцы торговых точек пытались спасти свои товары и мешали пожарным расчетам.

Уточняется, что причиной пожара могло быть как нарушение техники безопасности, так и намеренный поджог одного из магазинов.

«Около 600 пожарных работали над тем, чтобы взять огонь под контроль», - рассказал представитель пожарной охраны Ракибул Ислам