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41 минуту назад

В московской квартире взорвался электросамокат

Lenta.ruиещё 1

Электросамокат взорвался в одной из квартир на Пролетарском проспекте в Москве. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

В московской квартире взорвался электросамокат
Фото: Joakim Honkasalo / UnsplashJoakim Honkasalo / Unsplash

По данным «МК», ЧП в квартире произошло в понедельник, 3 апреля. В момент взрыва в помещении находилась 86-летняя пенсионерка — она пыталась самостоятельно потушить появившийся после взрыва огонь и потеряла сознание из-за отравления продуктами горения.

Пострадавшую россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии., у нее диагностировали тяжелый ожог дыхательных путей. По словам родственника женщины, взорвавшимся электросамокатом не пользовались два года. За день до взрыва его поставили на зарядку.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина погиб при взрыве заряжавшегося электросамоката. Прибывшие на место пожара экстренные службы диагностировали у пострадавшего ожоги 90 процентов тела, впоследствии он скончался.

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