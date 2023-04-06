Под окнами российской многоэтажки нашли тело женщины

В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело женщины. Об этом сообщил источник Ura.ru в силовых структурах.

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По его данным, тело россиянки нашли в Калининском районе российского города — ей было 52 года. Собеседник издания утверждает, что женщина выпала из окна собственной квартиры на 10 этаже.

Ранее под Нижнекамском нашли тело пропавшей почти полгода назад пенсионерки. Женщина ушла из дома и не вернулась, ее труп нашел один из жителей села, где пропала погибшая.