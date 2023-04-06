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1 час назад

Под окнами российской многоэтажки нашли тело женщины

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В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело женщины. Об этом сообщил источник Ura.ru в силовых структурах.

Под окнами российской многоэтажки нашли тело женщины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, тело россиянки нашли в Калининском районе российского города — ей было 52 года. Собеседник издания утверждает, что женщина выпала из окна собственной квартиры на 10 этаже.

Ранее под Нижнекамском нашли тело пропавшей почти полгода назад пенсионерки. Женщина ушла из дома и не вернулась, ее труп нашел один из жителей села, где пропала погибшая.

В Ярославле 81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажного дома, расположенного в проезде Ушакова. Пожилая горожанка выпала с балкона четвертого этажа. Она скончалась до приезда скорой помощи. По словам соседей, жительница в последнее время тяжело болела и находилась в квартире одна.

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