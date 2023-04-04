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1 час назад

Суд закрыл процесс по избранию меры пресечения обвиняемой в убийстве военкора Татарского

BFM.RUиещё 6

Басманный суд Москвы закрыл процесс по избранию меры пресечения 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Как сообщает корреспондент Business FM, такое решение было принято по ходатайству следователя.

«Полагаю рассмотреть данное ходатайство в условиях закрытого разбирательства, так как открытое разбирательство может нарушить неприкосновенность частной жизни участников судопроизводства, — сказал на заседании суда следователь. — Кроме того, в материалах дела содержатся данные, содержавшие тайну предварительного следствия».

Прокурор ходатайство следователя поддержала.

Бывшую студентку Санкт-Петербургского госуниверситета задержали 3 апреля по обвинению в совершении теракта в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове, который произошел 2 апреля. В результате него погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. В результате теракта 40 человек были ранены, пятеро из них в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Так как дело приняло к своему производству Главное следственное управление Следственного комитета России, Трепову доставили на избрание меры пресечения в Москву. Следствие просит заключить ее под стражу до 2 июня.

Главное следственное управление Следственного Росси уже предъявило ей обвинение по двум статьям: в совершение теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и в незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Первая статья предусматривает наказание на срок от 15 до 20 лет лишения свободы, а вторая — от 10 до 15 лет заключения.

СК предъявил Треповой обвинение в совершении теракта

СК пришел к выводу, что планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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