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56 минут назад

В Москве новорожденный получил ожоги из-за грелки

Мослента

На северо-востоке Москвы четырехдневный младенец получил ожоги ног из-за грелки, сообщает MK.RU. Потерпевшего госпитализировали.

В Москве новорожденный получил ожоги из-за грелки
Фото: Gigin Krishnan / UnsplashGigin Krishnan / Unsplash

По информации издания, 3 апреля в квартире на улице Корнейчука в районе Бибирево для облегчения состояние новорожденного с коликами в животе мать положила ему в кроватку грелку и вышла из комнаты.

Через полчаса женщина услышала крики ребенка и обнаружила у него ожоги ног. Пострадавшего отправили в больницу на скорой.

Ранее сообщалось, что москвичка получила химический ожог глаза из-за брошенного дворником уличного реагента.

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