Подозреваемую в убийстве Татарского доставили в Москву

Суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Ее уже доставили в столицу, пишет Telegram-канал 112.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек. В результате взрыва в кафе, где проходила творческая встреча Татарского, пострадали более 30 человек.

При этом уже известно, что статуэтку, которая взорвалась рядом с военкором, принесла на мероприятие Дарья Трепова. Она была задержана по делу о теракте. Национальный антитеррористический комитет заявил о том, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами. По данным следствия, организация преступления осуществлялась с территории Украины.

Сегодня Дарью Трепову этапировали из Санкт-Петербурга в Москву, где ей должны избрать меру пресечения, отмечает Telegram-канал 112.

На кадрах, опубликованных каналом, девушка в куртке с накинутым на голову капюшоном идет к полицейской машине в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.