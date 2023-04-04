$77.95+0.6384.62+0.51
18 минут назад

Подозреваемую в убийстве Татарского доставили в Москву

Алиса Селезнёва

Суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Ее уже доставили в столицу, пишет Telegram-канал 112.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек. В результате взрыва в кафе, где проходила творческая встреча Татарского, пострадали более 30 человек.

При этом уже известно, что статуэтку, которая взорвалась рядом с военкором, принесла на мероприятие Дарья Трепова. Она была задержана по делу о теракте. Национальный антитеррористический комитет заявил о том, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами. По данным следствия, организация преступления осуществлялась с территории Украины.

Сегодня Дарью Трепову этапировали из Санкт-Петербурга в Москву, где ей должны избрать меру пресечения, отмечает Telegram-канал 112.

Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского

На кадрах, опубликованных каналом, девушка в куртке с накинутым на голову капюшоном идет к полицейской машине в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Источник ТАСС сообщил о том, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Треповой должен рассмотреть 4 апреля Басманный суд Москвы.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,Максим Фомин,НАК,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий