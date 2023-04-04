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Пропавший в Сочи альпинист найден без признаков жизни

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35-летний альпинист, который пропал в горах в Сочи, погиб. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России.

Пропавший в Сочи альпинист найден без признаков жизни
© globallookpress.com

Отмечается, что мужчина был обнаружен без признаков жизни в районе краснополянской дороги Сочи при помощи беспилотника.

«В 12:30 спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России дошли до пострадавшего, находившегося на скальном участке на высоте около 300 м над уровнем моря. Мужчина без признаков жизни», — сообщило ведомство.

Подчеркивается, что сейчас ведется эвакуация тела из горно-лесной местности.

Вечером 2 апреля мужчина пропал на скальном участке села Кепша. Он попытался найти два упавших квадрокоптера. Один из них ему удалось обнаружить – он сообщил об этом своим друзьям. Однако после этого связь с ним была потеряна.

Ранее спасателями МЧС РФ было обнаружено тело туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе. Спасатели приступили к его транспортировке вниз на поляну Азау. В спасательной операции были задействованы 11 специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.

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