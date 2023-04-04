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У Екатерининского дворца в Москве нашли неразорвавшийся танковый снаряд

На территории Екатерининского дворца в Москве обнаружили неразорвавшийся танковый снаряд. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

У Екатерининского дворца в Москве нашли неразорвавшийся танковый снаряд
© РИА Новости

По данным издания, обнаруженный боеприпас — это 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд от гладкоствольной пушки. Он находился в одноэтажном здании на территории столичного дворца. После случившегося территорию дворца оцепили, там работают взрывотехники.

Ранее в Москве у ТЭЦ-20 нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

В тот же день неизвестный снаряд обнаружили в московском жилом доме на Можайском шоссе.

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