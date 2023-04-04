Под Симферополем на подстанции произошла авария

"4 апреля 2023 года в 10:55 в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были обесточены 3 024 абонента в селах Краснолесье, Мраморном, Добром, Пионерском, Андрусово, Заречном. Отключенная нагрузка составила 7 тыс. кВт", - говорится в сообщении.