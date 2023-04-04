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17 минут назад

Под Симферополем на подстанции произошла авария

ТАСС

Под Симферополем на подстанции произошла авария, сообщили журналистам в пресс-службе энергетической компании.

Под Симферополем на подстанции произошла авария
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"4 апреля 2023 года в 10:55 в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были обесточены 3 024 абонента в селах Краснолесье, Мраморном, Добром, Пионерском, Андрусово, Заречном. Отключенная нагрузка составила 7 тыс. кВт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "работники "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии". "Специалисты планируют восстановить электроснабжение в течение двух часов", - сообщается в пресс-релизе.

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