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Акула напала на играющего на пляже мальчика и сломала ему кости

В Мексике в результате нападения акулы пострадал 10-летний мальчик, приехавший из США на весенние каникулы. Об этом сообщает Denver7.

Акула напала на играющего на пляже мальчика и сломала ему кости
©  Chase Baker / Unsplash

Акула напала на Диллона Армихо из американского штата Колорадо, когда тот играл на пляже со своим старшим братом. По его словам, рыба вцепилась в его ногу, когда они зашли в воду по колено. Мужчина, находившийся поблизости, а также спасатель и старший брат бросились ему на помощь и вытащили на берег.

Акула сломала Диллону две кости, повредила нервы, сухожилия и мениск. Мальчика срочно доставили в местную больницу, где он провел четыре дня. Затем его перевезли в другое медицинское учреждение в родном штате Колорадо.

В связи с обширными травмами Диллон перенес четыре операции. Ожидается, что в скором времени его выпишут из больницы. Мальчику предстоит пройти курс физиотерапии, после чего он снова сможет ходить.

Члены семьи создали страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы покрыть медицинские расходы. Им удалось собрать пожертвования на сумму более 17 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

«Мы получили большую поддержку с тех пор, как вернулись домой. Приятно знать, что здесь так много людей, готовых нам помочь», — говорит мать пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула дважды укусила рыбака Адама Нортона и оставила на его ноге рваную рану. Мужчина признался, что не будет заниматься дайвингом в ближайшее время.

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