Стало известно, откуда Трепова взяла взрывчатку

РЕН ТВ: посылку со взрывчаткой, которую получила Дарья Трепова, курировали зарубежные айтишники

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Посылку со взрывчаткой, которую получила подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова, курировали зарубежный айтишники, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, коробку доставили в Санкт-Петербург из Москвы, куда она прибыла из-за границы.

Коробку для Дарьи Треповой в Петербург доставили из Москвы, а в столицу она прибыла из-за границы, — сказал источник.

По данным «Фонтанки» Трепова общалась с активистом, который предложили ей перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов для борьбы с российской пропагандой.

При этом, сообщает издание, сначала Треповой нужно было выполнить задание — познакомиться с Владленом Татарским. Потом ей сказали выдвинуться в Москву, где через таксиста передали «тайную вещь». «Фонтанка» пишет, что водитель не знал, что именно отдает девушке. По данным СМИ, она также понятия не имела, что в посылке, но догадывалась, что это «что-то плохое».