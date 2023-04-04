Сантехник из Нижнекамска обварился в кипящей воде в подвале дома

Трагедия произошла накануне в доме по проспекту Вахитова, оттуда поступила заявка о повреждении трубы в подвале. Кроме того, в доме необходимо было отключить отопление.

По некоторым данным, погибшему рабочему было 43 года. Он в одиночку спустился в подвал, чтобы ликвидировать порыв, но каким-то образом оказался в кипящей воде. Сам выбраться из нее мужчина не смог. Его коллега пытался помочь потерпевшему, но и сам едва не утонул.