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1 час назад

Сантехник из Нижнекамска обварился в кипящей воде в подвале дома

Газета.Ru

В Нижнекамске сантехник погиб в кипятке, устраняя порыв. О ЧП сообщает телеканал НТР 24.

Сантехник из Нижнекамска обварился в кипящей воде в подвале дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла накануне в доме по проспекту Вахитова, оттуда поступила заявка о повреждении трубы в подвале. Кроме того, в доме необходимо было отключить отопление.

По некоторым данным, погибшему рабочему было 43 года. Он в одиночку спустился в подвал, чтобы ликвидировать порыв, но каким-то образом оказался в кипящей воде. Сам выбраться из нее мужчина не смог. Его коллега пытался помочь потерпевшему, но и сам едва не утонул.

В результате его смогли вынести только спасатели.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 81-летняя жительница Москвы скончалась от ожогов из-за свечи в ванной.

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