Промышленный дрон-разведчик замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судя по видео, которое снял водитель из своего автомобиля, дрон пролетел над рекой Окой. По данным канала, летательный аппарат также оказался недалеко от учебного центра Росгвардии. Кадры были сняты 2 апреля в 13 часов дня.

Отмечается, что автор уже передал видео в правоохранительные органы.