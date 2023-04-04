Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье

По данным издания, в ночь на 31 марта 27-летний ранее судимый за грабеж мужчина зашел в круглосуточный магазин по продаже цветов и надругался над работавшей там продавщицей. После этого он пригрозил женщине убийством. Через несколько дней пострадавшая все-таки написала заявление в полицию.