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42 минуты назад

Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье

Мослента

В Подмосковных Мытищах 53-летняя продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия со стороны преступника-рецидивиста, он задержан, передает MK.RU.

Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в ночь на 31 марта 27-летний ранее судимый за грабеж мужчина зашел в круглосуточный магазин по продаже цветов и надругался над работавшей там продавщицей. После этого он пригрозил женщине убийством. Через несколько дней пострадавшая все-таки написала заявление в полицию.

Ранее в Москве мужчина помог женщине донести продукты до дома и изнасиловал ее.

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