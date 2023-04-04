В Москве у подростка украли редкие кроссовки за 300 тысяч рублей

В Москве мужчины украли у подростка кроссовки бренда Nike SB Low в редкой расцветке «желтый медведь». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Nike Nike

Так, 29 марта Алексей (имя изменено) опубликовал объявление о продаже данной спортивной обуви и указал цену в размере 75 тысяч рублей. Известно, что стоимость подобной модели в некоторых магазинах варьируется от 200 до 300 тысяч рублей. В этот же день с ним связался предполагаемый покупатель и назначил сделку у метро «Пушкинская». На встречу Алексей взял с собой сводного брата, с которым не в первый раз перепродавал кроссовки.

К назначенному времени прибыли четверо мужчин. Они сразу выхватили из рук молодых людей кроссовки, надели их и заявили, что они является подделкой. В связи с этим мужчины объяснили Алексею, что помимо обуви он должен выплатить им штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако у подростка на карте было всего лишь пять тысяч рублей, которые он снял в ближайшем банкомате и отдал грабителям. После этого мужчины записали видео, на котором Алексей объяснил, что не имеет к ним никаких претензий.

Вернувшись домой, подросток рассказал о случившемся родителям. Они, в свою очередь, обратились в полицию и оценили нанесенный ущерб в 65 тысяч рублей.