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Российской школьнице оторвало ногу при падении из окна

В Свердловской области школьнице оторвало ногу при падении из окна. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Российской школьнице оторвало ногу при падении из окна
© РИА Новости

Инцидент произошел 3 апреля около 17:30 у дома № 32 по улице Первомайская.

«У магазина "К&Б" лежала молодая девушка, а из окна пятого этажа свисали связанные простыни. У девушки при падении произошла травматическая ампутация ноги», — рассказа очевидица случившегося.

Российская школьница спускалась по простыням из окна квартиры на пятом этаже, но не удержалась и упала. Сейчас пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за ее жизнь и здоровье.

Что послужило причиной таких действий подростка — неизвестно.

В марте в Бурятии шестилетняя девочка сорвалась с семиметровой скалы и получила многочисленные травмы головы.

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