В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 62 километров. Об этом во вторник сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

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Отмечается, что толчки были зафиксированы в 04:48 (03:48 по московскому времени).

«В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4», — сказано в публикации.