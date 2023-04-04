$77.95+1.5084.62+2.23
1 час назад

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4

Парламентская газета

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 62 километров. Об этом во вторник сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4
Фото:   © pxhere.com   © pxhere.com

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 04:48 (03:48 по московскому времени).

«В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что утром 3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Ощущаемость землетрясения, зафиксированного в Авачинском заливе на глубине 100 метров, составила 5-6 баллов. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Происшествия,Горячая новость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий