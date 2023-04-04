В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 62 километров. Об этом во вторник сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.
Отмечается, что толчки были зафиксированы в 04:48 (03:48 по московскому времени).
«В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что утром 3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Ощущаемость землетрясения, зафиксированного в Авачинском заливе на глубине 100 метров, составила 5-6 баллов. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.