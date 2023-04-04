Число пострадавших при взрыве в баре в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Там отметили, что в числе пострадавших трое несовершеннолетних. На стационарном лечении в больнице остаются 25 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Напомним, что Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Васильевском острове. Россиянку Дарью Трепову, которая подарила военкору статуэтку с бомбой внутри, задержали.