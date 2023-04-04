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28 минут назад

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 40

Никита Бородкин

Число пострадавших при взрыве в баре в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, выросло до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Там отметили, что в числе пострадавших трое несовершеннолетних. На стационарном лечении в больнице остаются 25 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Напомним, что Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Васильевском острове. Россиянку Дарью Трепову, которая подарила военкору статуэтку с бомбой внутри, задержали.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Национальный антитеррористический комитет заявлял, что Трепова является активной сторонницей ФБК (признан в России иноагентом и экстремистской организацией). В следственном комитете сообщали, что организация взрыва велась с территории Украины.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,Максим Фомин,Следственный комитет,Минздрав РФ,НАК,
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