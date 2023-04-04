В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на припаркованный под окнами Nissan X-Trail и остался жив. Об этом сообщает Telgram-канал Shot. Инцидент произошел на улице Колесниченко.

По данным канала, мужчина распивал алкоголь дома и по неизвестной причине выпал из окна. Пролетев 60 метров, он приземлился на Nissan X-Trail. Когда спасатели вытащили его из покореженной машины, он встал и самостоятельно дошел до скорой помощи.

Отмечается, что по дороге в больницу он пел песни медикам, но где нашел клевер удачи, не сказал.