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25 минут назад

Житель Воронежа упал с 19-го этажа на припаркованный внедорожник и выжил

Газета.Ru

В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на припаркованный под окнами Nissan X-Trail и остался жив. Об этом сообщает Telgram-канал Shot. Инцидент произошел на улице Колесниченко.

По данным канала, мужчина распивал алкоголь дома и по неизвестной причине выпал из окна. Пролетев 60 метров, он приземлился на Nissan X-Trail. Когда спасатели вытащили его из покореженной машины, он встал и самостоятельно дошел до скорой помощи.

Отмечается, что по дороге в больницу он пел песни медикам, но где нашел клевер удачи, не сказал.

Ранее сообщалось, что на Сахалине автомобиль Toyota Harrier вылетел в реку, погибли три человека.

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