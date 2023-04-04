В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

Полицейские задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня в центре Волгограда. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
"Нарядом ППС управления МВД России по Волгограду у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя был задержан мужчина, прикуривший сигарету от Вечного огня. Нарушителя доставили в отдел полиции, где была установлена его личность. Им оказался 34-летний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.
Мужчине назначили административный арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Задержанному грозит штраф до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.