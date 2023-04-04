В Волгограде задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

"Нарядом ППС управления МВД России по Волгограду у братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя был задержан мужчина, прикуривший сигарету от Вечного огня. Нарушителя доставили в отдел полиции, где была установлена его личность. Им оказался 34-летний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приезжий из другого региона", - говорится в сообщении.