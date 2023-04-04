Самолет столкнулся с птицами при посадке в самарском аэропорту

Летевший из Санкт-Петербурга в Самару самолет при посадке в аэропорту Курумоч столкнулся с птицами. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"В Самарской области устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. По предварительной информации, самолет, выполнявший рейс Санкт Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 3 апреля в 21:40 столкнулся с птицами", - говорится в сообщении ведомства.
Посадка прошла в штатном режиме, в результате никто не пострадал.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.