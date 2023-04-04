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1 час назад

Самолет столкнулся с птицами при посадке в самарском аэропорту

ТАССиещё 2

Летевший из Санкт-Петербурга в Самару самолет при посадке в аэропорту Курумоч столкнулся с птицами. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Самолет столкнулся с птицами при посадке в самарском аэропорту
Фото: ТАССТАСС

"В Самарской области устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. По предварительной информации, самолет, выполнявший рейс Санкт Петербург - Самара, при совершении посадки в аэропорту Курумоч 3 апреля в 21:40 столкнулся с птицами", - говорится в сообщении ведомства.

Посадка прошла в штатном режиме, в результате никто не пострадал.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Происшествия,Следственный комитет,
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