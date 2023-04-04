В Нидерландах в аварии с поездом пострадали десятки человек

Служба безопасности региона Центральная Голландия заявила, что в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах пострадали несколько десятков человек. Об этом она сообщила в своем Twitter.

По информации спасателей, травмы различной степени тяжести получили «несколько десятков человек». Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а некоторых с более серьезными травмами госпитализировали в близлежащую больницу.

Уточняется, что в настоящее время специалисты работают над устранением последствий аварии.

4 апреля газета NRC Handelsblad писала, что в нидерландском Ворсхотене произошло столкновение пассажирского и грузового поездов.

Позже Служба безопасности региона Центральная Голландия заявляла, что строительное оборудование на железнодорожных путях стало причиной схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах.