Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Вулканологи во вторник в 09:20 (01:20 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды ( Сахалинская область ) пепловый выброс высотой 4,5 км, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН .

"Высота пеплового выброса составила около 4,5 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении филиала.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан вновь активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.