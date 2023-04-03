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13 минут назад

В сети появилось полное видео взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Газета.Ru

В сети появилось видео последних секунд перед взрывом в Петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Как сообщает Telegram-канал Baza, ролик был опубликован очевидцем теракта Маратом Арнисом.

На кадрах видно, что задержанная по подозрению в убийстве Татарского Дарья Трепова находилась в зале прямо до момента взрыва. Изначально СМИ сообщали, что Трепова покинула здание за несколько минут до детонации, однако на ролике видно, что девушка сидела в нескольких метрах от Татарского, который держал в руках подаренную ей статуэтку.

Напомним, 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского произошел взрыв. В результате происшествия погиб сам журналист, еще более 24 человек пострадали.

По подозрению в убийстве Татарского задержали активистку Дарью Трепову, которая вручила военкору бюст, начиненный взрывчаткой. Позже в НАК и СК заявили, что взрыв в кафе в Санкт-Петербурге и убийство военкора Владлена Татарского были спланированы на территории Украины. Сейчас дело расследуют по статье "Террористический акт".

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