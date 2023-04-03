Обезьяна откусила пальцы четырехлетней девочке в Новой Москве

В Новой Москве обезьяна откусила пальцы четырехлетней девочке, пришедшей с родителями в зоопарк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру» Екатерина Якель / «Лента.ру»

Предположительно, девочка и ее родители нарушили правила обращения с животными. Якобы отец перенес дочь через заграждение, чтобы она могла покормить обезьян.

Находившийся в вольере самец черного мангобея воспринял приближение людей как угрозу и вцепился зубами в пальцы ребенка. Сотрудники зоопарка оказали девочку первую помощь, после чего ее доставили в больницу. Там девочке ампутировали фаланги двух пальцев правой руки. Помимо этого, животное сильно покусало ребенка.