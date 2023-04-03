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44 минуты назад

Россиянин открыл стрельбу в помещении и ранил двух человек

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Мужчина 63 лет открыл стрельбу в помещении одного из домов города Светлогорск в Калининградской области и ранил двух человек. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Россиянин открыл стрельбу в помещении и ранил двух человек
Фото: Петров Сергей / Globallookpress.comПетров Сергей / Globallookpress.com

Инцидент произошел около 17:40 по московскому времени на Калининградском проспекте. Мужчина выстрелил в двух местных жителей, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали. На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 68-летнего отца, застрелившего сына и отсекшего ему руку.

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