Россиянин открыл стрельбу в помещении и ранил двух человек

Мужчина 63 лет открыл стрельбу в помещении одного из домов города Светлогорск в Калининградской области и ранил двух человек. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото: Петров Сергей / Globallookpress.com Петров Сергей / Globallookpress.com

Инцидент произошел около 17:40 по московскому времени на Калининградском проспекте. Мужчина выстрелил в двух местных жителей, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали. На месте работают правоохранители.