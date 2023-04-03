Россиянин застрелил своего сына и отсек ему левую руку

В Московской области задержали 68-летнего пенсионера за убийство 30-летнего сына. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел в Клинском городском округе. В поле около деревни Большое Щапово нашли тело мужчины. У него были связаны ноги и отсечена левая рука. Силовики заметили у погибшего огнестрельное ранение живота. Этот выстрел и стал причиной смерти гражданина.

Вскоре правоохранители выяснили, что с сыном расправился его отец. Он выстрелил в жертву из ружья. Уточняется, что орудие было зарегистрировано.