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В Подмосковье пенсионер застрелил своего сына и отсек ему левую руку

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В Московской области задержали 68-летнего пенсионера за убийство 30-летнего сына. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает MK.RU.

Россиянин застрелил своего сына и отсек ему левую руку
© ТАСС

По данным издания, инцидент произошел в Клинском городском округе. В поле около деревни Большое Щапово нашли тело мужчины. У него были связаны ноги и отсечена левая рука. Силовики заметили у погибшего огнестрельное ранение живота. Этот выстрел и стал причиной смерти гражданина.

Пьяный россиянин едва не убил трехлетнюю дочь поленом

Вскоре правоохранители выяснили, что с сыном расправился его отец. Он выстрелил в жертву из ружья. Уточняется, что орудие было зарегистрировано.

Ранее стало известно, что в Амурской области задержали отца за убийство десятимесячного сына и нападение на его мать.

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