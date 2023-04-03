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57 минут назад

Пьяный россиянин едва не убил трехлетнюю дочь поленом

Газета.Ru

Житель Хабаровского края избил поленом и ранил ножом свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пьяный россиянин едва не убил трехлетнюю дочь поленом
Фото: 

Инцидент произошел ночью 2 апреля. По данным источника, между ранее судимым 35-летним мужчиной и его супругой произошел конфликт, во время которого россиянин выгнал жену на улицу.

После этого пьяный местный житель набросился на свою малолетнюю дочь и жестоко избил ее поленом по голове. Кроме того, россиянин нанес девочке множество ножевых ранений.

Благодаря своевременной помощи врачей ребенка удалось спасти. Отмечается, что незадолго до происшествия мужчина выписался из психиатрической больницы. Сейчас обстоятельства случившего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в Липецке 24-летний отчим получил 19 лет строгого режима за насилие над детьми жены.

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