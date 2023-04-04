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Ребенка чуть не похитили из батутного центра на юге Москвы

На юге столицы мужчина попытался украсть чужого ребенка из батутного центра. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 4 апреля.

Ребенка чуть не похитили из батутного центра на юге Москвы
© РИА Новости

По ее словам, инцидент произошел 1 апреля. Злоумышленник 1973 года рождения попытался увезти ранее незнакомую девочку. Преступник не смог осуществить задуманное, его остановил отец ребенка.

По факту произошедшего Нагатинский межрайонный отдел СК проводит доследственную проверку. Сотрудники ведомства устанавливают детали произошедшего: просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Похожая история произошла на детской площадке на востоке Москвы. Женщина попыталась украсть девочку, однако была задержана полицией.

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