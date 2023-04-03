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54 минуты назад

Следователи переквалифицировали дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Lenta.ru

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое решение принято в связи с полученными результатами первоначальных следственных действий.

В настоящее время с задержанной Дарьей Треповой проводятся следственные действия. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Преступление было спланировано и организовано с территории Украины, считает следствие. Там устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Ранее 3 апреля МВД показало видео с признанием Треповой в том, что она принесла в петербургское кафе статуэтку, которая затем была взорвана, в результате чего погиб Татарский.

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,Следственный комитет,Фонд борьбы с коррупцией,
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