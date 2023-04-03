Следователи переквалифицировали дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое решение принято в связи с полученными результатами первоначальных следственных действий.

В настоящее время с задержанной Дарьей Треповой проводятся следственные действия. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Преступление было спланировано и организовано с территории Украины, считает следствие. Там устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.