Стали известны подробности крушения самолета в Волгоградской области

Легкомоторный самолет «Бекас», который потерпел крушение в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, взлетел с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки воздушных судов, рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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Отмечается, что накануне в СМИ распространилась информация о крушении легкомоторного двухместного самолета «Бекас» RA-0485G в районе поселка Стандартный, недалеко от детского оздоровительного лагеря «Орленок».

В ведомстве отметили, что следователи управления выехали на место крушения самолета.

По предварительным данным, уточнили в СУ СК, «Бекас» потерпел крушение при взлете с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки воздушных судов.

Пилот самолета от полученных травм скончался на месте.

Следователи организовали доследственную проверку, проводят комплекс действий, направленных на установление причин и условий произошедшего.