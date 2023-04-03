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7 минут назад

Стали известны подробности крушения самолета в Волгоградской области

Илья Родин

Легкомоторный самолет «Бекас», который потерпел крушение в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, взлетел с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки воздушных судов, рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Стали известны подробности крушения самолета в Волгоградской области
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Отмечается, что накануне в СМИ распространилась информация о крушении легкомоторного двухместного самолета «Бекас» RA-0485G в районе поселка Стандартный, недалеко от детского оздоровительного лагеря «Орленок».

В ведомстве отметили, что следователи управления выехали на место крушения самолета.

По предварительным данным, уточнили в СУ СК, «Бекас» потерпел крушение при взлете с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки воздушных судов.

Пилот самолета от полученных травм скончался на месте.

Следователи организовали доследственную проверку, проводят комплекс действий, направленных на установление причин и условий произошедшего.

Пассажир скончался в летевшем из Таиланда в Россию самолете

Уточняется, что информация о гибели пассажира во время крушения не подтвердилась.

Происшествия,Следственный комитет,
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