Россиянин изрубил топором 12-летнего брата супруги

В Республике Башкортостан задержан 27-летний россиянин, подозреваемый в покушении на убийство 12-летнего подростка. Об этом в понедельник, 3 апреля, Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, у задержанного в ходе совместного проживания регулярно возникали конфликты с 12-летним братом супруги. Во время очередного скандала, злоумышленник воспользовался моментом, когда школьник находился в бане, ворвался туда и изрубил свою жертву топором, нанеся множество ударов по ногам и рукам подростка.

После этого подозреваемый попытался совершить суицид, но ему помешали родственники. Тогда он сбежал с места преступления на автомобиле, но по дороге потерял сознание. После его госпитализировали в больницу, где он и был обнаружен полицейскими. 12-летняя жертва расправы в больнице в тяжелом состоянии.