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49 минут назад

Взрыв зарядки в рюкзаке российского студента сняли на видео

Lenta.ru

В Екатеринбурге в рюкзаке у студента энергетического техникума взорвался блок портативной зарядки. Произошедшее попало на видео, запись публикует издание E1.

На снятых очевидцем кадрах видно, как из сумки в руках подростка идут клубы дыма. Внезапно рюкзак загорается и начинает искриться, из его дна вырывается пламя. Россиянин пытается потушить дымящуюся сумку об пол, не выпуская ее из рук.

Затем раздается звук взрыва и предмет снова воспламеняется. Когда пламя гаснет, студент уходит из кадра вместе с дымящимся рюкзаком.

После того, как в техникуме сработала сигнализация, в учебное учреждение были направлены спасатели. В пресс-службе регионального управления МЧС России изданию объяснили, что причиной случившегося стал хлопок переносного аккумулятора. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина погиб после того, как поставил на подзарядку электросамокат. Аккумулятор устройства взорвался, и в квартире начался пожар.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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