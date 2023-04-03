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24 минуты назад

Подозреваемая в убийстве военкора Татарского рассказала о подарке с СВУ

Газета.Ruиещё 2

Дарья Трепова, которую подозревают в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), рассказала, что привезла статуэтку для него, думая, что внутри прослушивающее устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника издания, Дарья сказала, что перед ней поставили задачу сблизиться с Татарским, чтобы в дальнейшем его завербовать, и передали ей бюст, предназначавшийся для журналиста.

По словам Треповой, куратор сказал ей, что внутри бюста прослушивающее устройство.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной. В результате погиб журналист Татарский.

Задержанную Трепову охарактеризовали на прежнем месте работы

После произошедшего правоохранители установили личность девушки, которая вручила Татарскому статуэтку, а впоследствии ее задержали на съемной квартире знакомого ее мужа. На допросе она призналась в том, что отдала журналисту бюст, внутри который взорвался.

Трепова также заявила, что ее подставили.

По данным НАК, теракт был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентов из «Фонда борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Происшествия,Видео,Владлен Татарский,Максим Фомин,Алексей Навальный,Фонд борьбы с коррупцией,НАК,
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