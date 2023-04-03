Задержанную Трепову охарактеризовали на прежнем месте работы

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была спокойной девушкой, которая создавала о себе приятное впечатление. Так в беседе с РБК ее охарактеризовали в петербургском магазине Ambar Vintage, где она раньше работала.

Трепова работала продавцом-консультантом и помогала клиентам подбирать хорошие вещи, ничего особенного за ней не замечали. Несколько месяцев назад она уволилась, причины такого решения неизвестны, рассказал знакомый девушки.

2 апреля на встрече с военкором Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В Минздраве сообщили, что при взрыве в кафе пострадали 32 человека.