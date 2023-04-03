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В Башкирии 21-летняя девушка заживо сгорела в бане по вине знакомого

В Башкирии 21-летняя девушка погибла в бане по вине своего знакомого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Россиянка заживо сгорела в бане по вине знакомого
© Pixabay

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Миякинском районе. В ночь трагедии группа молодых людей распивала алкоголь в бане 19-летнего местного жителя.

В какой-то момент юноша решил растопить печь, используя в качестве горючего бензин. В результате топливо разлилось на пол рядом с печью, и баня загорелась.

Все, кроме молодой девушки, смогли покинуть горящее здание: россиянка была сильно пьяна и не смогла встать.

"От полученных термических ожогов она скончалась на месте происшествия, а мужчине был причинен тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

В итоге суд признал собственника бани виновным в гибели девушки и приговорил его к году исправительных работ.

Ранее стало известно, что в Новороссийске пьяные родители и ребенок едва не сгорели заживо во время пожара.

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