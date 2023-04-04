Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Владлена Татарского

"Давайте почтим память Максима Фомина (Владлена Татарского) - военного корреспондента, помощника депутата Государственной думы. Вы знаете, киевский режим совершил в Санкт-Петербурге бесчеловечный террористический акт, в результате которого погиб наш товарищ и много граждан пострадали", - сказал Володин.