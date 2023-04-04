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1 час назад

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Владлена Татарского

ТАССиещё 3

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник почтили минутой молчания память погибшего в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского).

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Владлена Татарского
Фото: 

Соответствующее предложение поступило от спикера Вячеслава Володина.

"Давайте почтим память Максима Фомина (Владлена Татарского) - военного корреспондента, помощника депутата Государственной думы. Вы знаете, киевский режим совершил в Санкт-Петербурге бесчеловечный террористический акт, в результате которого погиб наш товарищ и много граждан пострадали", - сказал Володин.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Ранения получили 40 человек.

Происшествия,Владлен Татарский,Максим Фомин,Вячеслав Володин,Госдума,
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