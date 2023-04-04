Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память Владлена Татарского

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник почтили минутой молчания память погибшего в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского).
Соответствующее предложение поступило от спикера Вячеслава Володина.
"Давайте почтим память Максима Фомина (Владлена Татарского) - военного корреспондента, помощника депутата Государственной думы. Вы знаете, киевский режим совершил в Санкт-Петербурге бесчеловечный террористический акт, в результате которого погиб наш товарищ и много граждан пострадали", - сказал Володин.
Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Ранения получили 40 человек.