ВСУ обстреляли поселок Первомайский в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Первомайский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков" телеграм-канал "Настоящий Гладков"

"Еще один населенный пункт в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. В поселке Первомайском пострадавших нет", – написал в телеграм-канале глава региона.

По словам Гладкова, ударная волна выбила в четырех частных домах окна, а также были посечены фасады и заборы.

Он добавил, что в результате атаки повреждена линия электропередачи. Аварийные оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.