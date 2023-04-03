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31 минуту назад

ВСУ обстреляли поселок Первомайский в Белгородской области

Москва24иещё 7

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Первомайский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли поселок Первомайский в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков" телеграм-канал "Настоящий Гладков"

"Еще один населенный пункт в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. В поселке Первомайском пострадавших нет", – написал в телеграм-канале глава региона.

По словам Гладкова, ударная волна выбила в четырех частных домах окна, а также были посечены фасады и заборы.

Он добавил, что в результате атаки повреждена линия электропередачи. Аварийные оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков заявил, что село Черемошное в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По словам главы области, никто из местных жителей не пострадал.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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