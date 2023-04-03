Суд арестовал блогера Кудрявого по делу о видео с осквернением иконы

Преображенский суд Москвы заключил под стражу треш-блогера Стасика Кудрявого ( Станислав Базаров ), который в полуголом виде снял и опубликовал в интернете видео с осквернением иконы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"3 апреля 2023 года Преображенским районным судом города Москвы вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Базарова С. В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148, п. "б" ч. 3 ст. 242 УКРФ, на срок до 30 мая", - сказали в суде.

Блогер подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих" и ч. 3 ст. 242 "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" УК РФ.

По данным следствия, 28 марта молодой человек в квартире в Зеленограде в полуобнаженном виде над иконой совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим и оскорбляющие религиозные чувства верующих. Действия были сняты на видео, ролик размещен в открытом доступе в Telegram-канале подозреваемого. В Telegram-канале блогера 9,7 тыс. подписчиков. На последнем видео молодой человек сообщает, что его задержали сотрудники ФСБ, которые сняли его прямо с самолета при попытке покинуть Россию.