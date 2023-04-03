НАК: теракт в Петербурге спланировала СБ Украины с привлечением агентов из ФБК* Навального**
В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что теракт в отношении военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентов из запрещенной в РФ некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), передает ТАСС.
Утверждается, что Дарья Трепова, которую следователи подозревают в причастности к преступлению, состоит в ФБК.
2 апреля в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военкор Владлен Татарский, еще 32 человека пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. МВД объявило в розыск 26-летнюю Дарью Трепову. Согласно карточке ведомства, девушку разыскивают по уголовной статье.