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НАК: теракт в Петербурге спланировала СБ Украины с привлечением агентов из ФБК* Навального**

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что теракт в отношении военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентов из запрещенной в РФ некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), передает ТАСС.

НАК: теракт в Петербурге спланировала СБ Украины с привлечением агентов из ФБК*
© ТАСС

Утверждается, что Дарья Трепова, которую следователи подозревают в причастности к преступлению, состоит в ФБК.

2 апреля в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб военкор Владлен Татарский, еще 32 человека пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. МВД объявило в розыск 26-летнюю Дарью Трепову. Согласно карточке ведомства, девушку разыскивают по уголовной статье.

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